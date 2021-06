Spagna, a maggio prezzi export +8,7%, import +8,6% (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Nel mese di maggio i prezzi alle esportazioni della Spagna hanno registrato un incremento dell’8,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in crescita rispetto al +7,7% di aprile. Il dato mensile ha rilevato un aumento dello 0,8% contro la variazione positiva dell’1,2% del mese precedente. Lo comunica l’INE, l’ufficio statistico spagnolo. Nello stesso periodo, i prezzi import hanno registrato un aumento dell’8,6%, rispetto al +6% di aprile. A livello mensile si è registrata una variazione pari a +0,9% dopo il +1,8% del mese precedente. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Nel mese dialle esportazioni dellahanno registrato un incremento dell’8,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in crescita rispetto al +7,7% di aprile. Il dato mensile ha rilevato un aumento dello 0,8% contro la variazione positiva dell’1,2% del mese precedente. Lo comunica l’INE, l’ufficio statistico spagnolo. Nello stesso periodo, ihanno registrato un aumento dell’8,6%, rispetto al +6% di aprile. A livello mensile si è registrata una variazione pari a +0,9% dopo il +1,8% del mese precedente.

Advertising

_greenline : Il 20 maggio Leroy Merlin ha inaugurato in Spagna, a Palma di Maiorca, il primo punto vendita Naterial: un nuovo co… - DividendProfit : Spagna, a maggio prezzi export +8,7%, import +8,6% - m_starnini : @Doom3Gloom potresti aggiungere la spagna a questo grafico? qui dal 9 maggio la vita e' tornata alla quasi completa… - DividendProfit : Spagna, vendite dettaglio in rallentamento a maggio - ale5_maggio : RT @juventusfc: ALVARO ?? ?? @AlvaroMorata in gol nel successo della Spagna sulla Croazia ?????? #ForzaJuve #EURO2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna maggio Avocado mania: come sceglierlo e usarlo al meglio in cucina Negli ultimi anni diverse piantagioni sono state realizzate in Spagna e Sud Italia (Calabria, ... In Italia la sua massima produzione si ha tra ottobre e maggio. Come scegliere però l'avocado migliore e ...

Industria calzaturiera, buon recupero del Veneto (+6,2%) ... misura rimossa solo lo scorso maggio, ha indotto un ulteriore calo negli acquisti delle famiglie ...5% in volume, con un - 8,6% in valore) e Spagna ( - 5,9% in quantità), cui si aggiunge il crollo ...

Prezzi export Spagna (YoY) in maggio Teleborsa L’Italia subito dopo la Grecia tra le mete di chi viaggia in superyacht L’Italia conta 171 superyacht ormeggiati lungo le sue coste a partire dal 25 giugno scorso, posizionandosi al secondo posto della classifica Bloomberg ...

Spagna, a maggio prezzi export +8,7%, import +8,6% (Teleborsa) – Nel mese di maggio i prezzi alle esportazioni della Spagna hanno registrato un incremento dell’8,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in crescita rispetto ...

Negli ultimi anni diverse piantagioni sono state realizzate ine Sud Italia (Calabria, ... In Italia la sua massima produzione si ha tra ottobre e. Come scegliere però l'avocado migliore e ...... misura rimossa solo lo scorso, ha indotto un ulteriore calo negli acquisti delle famiglie ...5% in volume, con un - 8,6% in valore) e( - 5,9% in quantità), cui si aggiunge il crollo ...L’Italia conta 171 superyacht ormeggiati lungo le sue coste a partire dal 25 giugno scorso, posizionandosi al secondo posto della classifica Bloomberg ...(Teleborsa) – Nel mese di maggio i prezzi alle esportazioni della Spagna hanno registrato un incremento dell’8,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in crescita rispetto ...