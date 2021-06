Napoli, De Laurentiis: "Nessuno è incedibile. Gattuso? Sarebbe comunque finita" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Era da fine febbraio che non parlava e quindi il materiale non poteva che abbondare: la fine del silenzio stampa in casa Napoli è arrivata grazie alla conferenza stampa con cui Aurelio De Laurentiis , ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Era da fine febbraio che non parlava e quindi il materiale non poteva che abbondare: la fine del silenzio stampa in casaè arrivata grazie alla conferenza stampa con cui Aurelio De, ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis Napoli, De Laurentiis: "Nessuno è incedibile. Gattuso? Sarebbe comunque finita" Era da fine febbraio che non parlava e quindi il materiale non poteva che abbondare: la fine del silenzio stampa in casa Napoli è arrivata grazie alla conferenza stampa con cui Aurelio De Laurentiis , come al solito, non ha lesinato dichiarazioni importanti sul suo club . Un Napoli - Verona ancora da chiarire Partendo ...

Napoli, al via l'era Spalletti: c'è la data della presentazione ... l'annuncio del Napoli Luciano Spalletti verrà presentato giovedì 8 luglio, alle ore 15, presso il centro sportivo di Castel Volturno. Ad annunciarlo il presidente Aurelio De Laurentiis, durante la ...

Napoli, oggi in diretta la conferenza stampa di De Laurentiis La Repubblica Calciomercato Roma, De Laurentiis furioso con Fienga: la telefonata E’ tornato a parlare il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, interrompendo quindi il silenzio stampa che da tempo immemore aveva imposto alla sua squadra e non permettendo, nemmeno a Gattuso, ...

SKY - Napoli, Santoro sarà il nuovo Team Manager: fu lui a scoprire Insigne Fu lui a scoprire Lorenzo Insigne, acquistandolo dalla scuola calcio Olimpia Sant'Arpino per 1500 euro nel 2006 e a portare titoli importanti nelle selezioni giovanili.

