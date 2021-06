“Ma cosa è successo?”. Il piccolo George allo stadio a vedere Inghilterra-Germania: il suo gesto spiazza tutti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tra i tanti tifosi di Inghilterra-Germania, il match che ha visto passare agli Europei 2020 la Gran Bretagna, c’era anche lui: il piccolo George. Proprio così, tra i 45mila tifosi riuniti a Wembley per il match, c’era anche un piccolo principe, il primogenito di William e Kate Middleton e futuro re. Il principino di quasi otto anni ha fatto il suo debutto nei panni di mini sovrano. George indossa, infatti, un abito scuro con cravatta identico a quello del padre. Con loro, mamma Kate Middleton, easy chic in blazer rosso Zara da 60 euro. I fratellini minori Charlotte e Louis sono rimasti ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tra i tanti tifosi di, il match che ha visto passare agli Europei 2020 la Gran Bretagna, c’era anche lui: il. Proprio così, tra i 45mila tifosi riuniti a Wembley per il match, c’era anche unprincipe, il primogenito di William e Kate Middleton e futuro re. Il principino di quasi otto anni ha fatto il suo debutto nei panni di mini sovrano.indossa, infatti, un abito scuro con cravatta identico a quello del padre. Con loro, mamma Kate Middleton, easy chic in blazer rosso Zara da 60 euro. I fratellini minori Charlotte e Louis sono rimasti ...

