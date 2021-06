Galliani: «Berlusconi aveva in testa una sola cosa» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha espresso le proprie considerazioni sul momento attuale del calcio Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha espresso le proprie considerazioni sul momento attuale del calcio. Le sue parole durante la presentazione ufficiale della sessione estiva di calciomercato. «Marotta ha ragione, quello di oggi è un altro calcio. Berlusconi aveva in testa una sola cosa, diventare il club più vincente al mondo e non c’erano budget, poi a fine anno si tiravano i conti. Era un calcio diverso, era più bello. Era un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Adriano, amministratore delegato del Monza, ha espresso le proprie considerazioni sul momento attuale del calcio Adriano, amministratore delegato del Monza, ha espresso le proprie considerazioni sul momento attuale del calcio. Le sue parole durante la presentazione ufficiale della sessione estiva di calciomercato. «Marotta ha ragione, quello di oggi è un altro calcio.inuna, diventare il club più vincente al mondo e non c’erano budget, poi a fine anno si tiravano i conti. Era un calcio diverso, era più bello. Era un ...

Advertising

Fiorentinanews : #Baggio e il retroscena di #Galliani: 'Avevo già firmato con l'agente del calciatore per portarlo al #Milan, ma… - milansette : Galliani: 'Nel 1990 Baggio non arrivò al Milan per una chiacchierata tra Agnelli e Berlusconi' #acmilan #rossoneri - calabrese_u : RT @MilanNewsit: Galliani: 'Nel 1990 Baggio non arrivò al Milan per una chiacchierata tra Agnelli e Berlusconi' - TUTTOJUVE_COM : Galliani ricorda la trattiva per Baggio: 'Nel '90 non arriva al Milan dopo una chiacchierata tra Agnelli e Berlusco… - PianetaMilan : #Galliani, il retroscena: “#Baggio? Nel ’90 era del #Milan. Poi #Berlusconi…” -