Cusano Milanino, operai su una gru in protesta: "Non ci pagano da aprile" (Di mercoledì 30 giugno 2021) "Non ci pagano gli stipendi dal mese di aprile". E' il grido di protesta in cima a una gru in un cantiere di Cusano Milanino. Quattro operai sostengono di non percepire lo stipendio da 3 mesi e per questo stamattina poco dopo le 10 sono saliti sulla gru nel cantiere residenziale dove lavorano.

