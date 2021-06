Conte ha un progetto politico. “Non rimane nel cassetto. Non vedevo l’ora di condividerlo. Avevamo previsto di illustrarlo agli iscritti” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Ho sempre rispettato e continuerò a rispettare Beppe Grillo ma non dica falsità sul mio conto”. E’ quanto ha detto Giuseppe Conte lasciando la propria abitazione romana e commentando l’intervento del fondatore del M5S affidato a un video pubblicato questa sera sul suo Blog. “C’è tanto sostegno dei cittadini – ha detto l’ex premier -, per questo progetto politico ho lavorato quattro mesi e non vedevo l’ora di condividerlo. Se non l’ho fatto prima io era per il rispetto di Grillo, Avevamo previsto di illustrarlo agli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Ho sempre rispettato e continuerò a rispettare Beppe Grillo ma non dica falsità sul mio conto”. E’ quanto ha detto Giuseppelasciando la propria abitazione romana e commentando l’intervento del fondatore del M5S affidato a un video pubblicato questa sera sul suo Blog. “C’è tanto sostegno dei cittadini – ha detto l’ex premier -, per questoho lavorato quattro mesi e nondi. Se non l’ho fatto prima io era per il rispetto di Grillo,di...

