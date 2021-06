Beppe Grillo, tra Tafazzi e Kronos. Il commento di Arditti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Con il suo post di ieri pomeriggio Beppe Grillo mette certamente in grande difficoltà il suo rivale contemporaneo, ma questa è poco più che cronaca d’attualità. Quel che più conta della nota sprezzante pubblicata sul blog è però ben altro, che va cercato oltre le vicende statutarie o le beghe di potere all’interno dell’inconsistente gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle. Il punto centrale infatti è che nel tentare di demolire la figura di Giuseppe Conte lo stesso Grillo finisce per colpire con furia belluina tutto ciò che il Movimento è da alcuni anni a questa parte e, quindi, finisce per colpire (e affondare) anche sé stesso. Ciò accade ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 giugno 2021) Con il suo post di ieri pomeriggiomette certamente in grande difficoltà il suo rivale contemporaneo, ma questa è poco più che cronaca d’attualità. Quel che più conta della nota sprezzante pubblicata sul blog è però ben altro, che va cercato oltre le vicende statutarie o le beghe di potere all’interno dell’inconsistente gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle. Il punto centrale infatti è che nel tentare di demolire la figura di Giuseppe Conte lo stessofinisce per colpire con furia belluina tutto ciò che il Movimento è da alcuni anni a questa parte e, quindi, finisce per colpire (e affondare) anche sé stesso. Ciò accade ...

