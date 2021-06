Uomini e donne, Sabrina Ghio si sfoga: “Sono fragile, ho paura” (Di martedì 29 giugno 2021) Come sta Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e donne ed ex allieva di Amici di Maria De Filippi? La giovane donna è stata pesantemente attaccata sui social nei giorni scorsi e nemmeno la foto di lei in un letto di ospedale ha placato gli haters. Ecco il suo sfogo su Instagram. Sabrina Ghio, ex potagonista di Uomini e donne, è tornata sui social dove si è sfogata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 29 giugno 2021) Come sta, ex tronista died ex allieva di Amici di Maria De Filippi? La giovane donna è stata pesantemente attaccata sui social nei giorni scorsi e nemmeno la foto di lei in un letto di ospedale ha placato gli haters. Ecco il suo sfogo su Instagram., ex potagonista di, è tornata sui social dove si èta Articolo completo: dal blog SoloDonna

