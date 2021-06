Niente Napoli per Basic, accordo totale tra il centrocampista e la Lazio! (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il Napoli si defila per la corsa a Basic. Il giocatore del Bordeaux ha trovato un accordo con la Lazio, gli azzurri sono fuori dalla trattativa. "Basic, accordo totale con la Lazio. Ora il club di Lotito aumenterà l'offerta al Bordeaux. Il Napoli è fuori". Ecco il tweet: #Basic, accordo totale con la #Lazio. Ora il club di #Lotito aumenterà offerta al #Bordeaux. Il #Napoli è fuori— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 29, 2021 Leggi su spazionapoli (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, ilsi defila per la corsa a. Il giocatore del Bordeaux ha trovato uncon la Lazio, gli azzurri sono fuori dalla trattativa. "con la Lazio. Ora il club di Lotito aumenterà l'offerta al Bordeaux. Ilè fuori". Ecco il tweet: #con la #Lazio. Ora il club di #Lotito aumenterà offerta al #Bordeaux. Il #è fuori— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 29, 2021

