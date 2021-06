I Paperoni del mondo | più numerosi | più ricchi

(Di martedì 29 giugno 2021) Nei prossimi cinque anni nelci sarà una crescita dei miliardari del 27%, portando la popolazione dei supera quota 663.483 individui. A fargli compagnia ci sono anche i milionari che vedranno invece un incremento del 41%. A fare queste previsioni è Knight Frank, azienda inglese che si occupa di consulenza immobiliare per clientela private, che ha analizzato le risposte di oltre 600 private banker, consulenti patrimoniali e family office in 50 paesi (insieme rappresentano una ricchezza di oltre 3,3 mila miliardi di dollari). Il 93% degli intervistati ha dunque una visione ottimistica. E si aspettano che il patrimonio dei propri clienti ...

Advertising

infoiteconomia : Paperoni più ricchi con la crisi: il patrimonio dei multimilionari è cresciuto del 7,6% a 80mila miliardi di dollari - LaStampa : Paperoni più ricchi con la crisi: il patrimonio dei multimilionari è cresciuto del 7,6% a 80mila miliardi di dollari - messveneto : Paperoni più ricchi con la crisi: il patrimonio dei multimilionari è cresciuto del 7,6% a 80mila miliardi di dollar… - nunziapenelope : @ValyTan @paolomadron @FratellidItalia Se non ci fosse la moneta unica, oggi i miliardi del recovery per ricostruir… - gianlui48680666 : @repubblica L’ignoramza dei Paperoni del pallone è indegna e vergognosa -

Ultime Notizie dalla rete : Paperoni del

L'epidemia di Covid nel 2020 non ha intaccato il numero dei '' mondiali , che anzi sono aumentati6,3%, superando la soglia dei 20 milioni di ricconi. E le loro ricchezze, che secondo la 25esima edizioneWorld Wealth Report di Capgemini , che si ...Diversamente dagli Stati Uniti però ad aver spinto il patrimonio deinostrani non è stata tanto la Borsa (anzi la capitalizzazione di mercato di Piazza Affari è diminuita6,4%) quanto ...Roma, 29 giugno 2021 - L'epidemia di Covid nel 2020 non ha intaccato il numero dei 'paperoni' mondiali, che anzi sono aumentati del 6,3%, superando la soglia dei 20 milioni di ricconi. E le loro ricch ...La pandemia non ha danneggiato le persone con almeno 1 milione di dollari di patrimonio: oggi nel mondo sono più di 20 milioni, di cui 7 milioni in Nordamerica. Il caso estremo del Sudamerica. Ecco co ...