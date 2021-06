Mascherina hi-tech con sensori per scovare Covid nell’aria (Di lunedì 28 giugno 2021) Una Mascherina ‘hi-tech’ con sensori liofilizzati per scovare il Covid entro 90 minuti. E’ il risultato raggiunto da uno studio coordinato dall’Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering e dalla School of Engineering and Applied Sciences dell’Università di Harvard, pubblicato su ‘Nature Biotechnology’. Una ‘super Mascherina’ che non richiederà alcun intervento da parte dell’utente se non la pressione di un pulsante. La ‘super Mascherina’, per ora gli scienziati hanno sviluppato solo un tessuto, ma è chiaro l’obiettivo, “è frutto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021) Una‘hi-’ conliofilizzati perilentro 90 minuti. E’ il risultato raggiunto da uno studio coordinato dall’Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering e dalla School of Engineering and Applied Sciences dell’Università di Harvard, pubblicato su ‘Nature Bionology’. Una ‘super’ che non richiederà alcun intervento da parte dell’utente se non la pressione di un pulsante. La ‘super’, per ora gli scienziati hanno sviluppato solo un tessuto, ma è chiaro l’obiettivo, “è frutto ...

Mascherina hi-tech con sensori per scovare Covid nell'aria Adnkronos Green pass, messaggio truffa su WhatsApp per scaricarlo Roma, 28 giugno 2021 - Un falso messaggio su Whatsapp che invita a scaricare il Green Pass e ad inserire i propri dati bancari. E' la nuova truffa segnalata dalla polizia postale che spiega: "Negli ul ...

Ecco le mascherine che rilevano il Covid I sensori presenti sui dispositivi di protezione, creati dal Mit e dall’Università di Harvard, sono in grado anche di rilevare l’Ebola e altri virus ...

