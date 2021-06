Barcellona, operato Dembelé: rimarrà ai box per quattro mesi (Di lunedì 28 giugno 2021) Ousmane Dembelé “è stato operato con successo” dopo l’infortunio al tendine del bicipite femorale del ginocchio destro riportato con la nazionale francese durante la fase a gironi di Euro 2020, in fattispecie all’interno della sfida contro l’Ungheria. Lo comunica il Barcellona in una nota, aggiungendo che l’attaccante starà fuori per quattro mesi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) Ousmane“è statocon successo” dopo l’infortunio al tendine del bicipite femorale del ginocchio destro riportato con la nazionale francese durante la fase a gironi di Euro 2020, in fattispecie all’interno della sfida contro l’Ungheria. Lo comunica ilin una nota, aggiungendo che l’attaccante starà fuori per. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Barcellona Operato con successo #Dembelé: il francese rimarrà ai box per quattro mesi - LeBombeDiVlad : ???? #Barcellona, #Dembélé si è operato in Finlandia ?? Fissata la data del suo rientro #LBDV #LeBombeDiVlad - STnews365 : Barcellona, quattro mesi di stop per Dembélé Il club catalano ha divulgato un comunicato ufficiale specificando la… - STOCALCIO1 : ?????? #Dembélé si è operato e l'intervento per rimettere a posto la dislocazione del tendine del suo ginocchio è anda… - infoitsport : Comunicato Barcellona: lesione al bicipite femorale per Dembélé. Il giocatore sarà operato -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona operato Barcellona, UFFICIALE: Dembelé si è operato, fuori 4 mesi Commenta per primo Ousmane Dembélé si è operato e l'intervento per rimettere a posto la dislocazione del tendine del suo ginocchio è andato ...sotto la supervisione dello staff medico del Barcellona . ...

Pedri: 'Barcellona prenderà giocatori forti. Messi? Se dipendesse da me ' E in effetti il Barcellona ha già operato diverse trattative per la prossima stagione. In primis l'arrivo di Sergio Aguero ma anche quello annunciato pochi giorni fa di Memphis Depay. Il prossimo ...

Barcellona, UFFICIALE: Dembelé si è operato, fuori 4 mesi Calciomercato.com Barcellona, operato Dembelé: rimarrà ai box per quattro mesi Ousmane Dembelé “è stato operato con successo” dopo l’infortunio al tendine del bicipite femorale del ginocchio destro riportato con la nazionale francese durante la fase a gironi di Euro 2020, in fat ...

Barcellona, quattro mesi di stop per Dembelè Ousmane Dembelè sarà costretto a stare lontano dai campi di gioco per almeno quattro mesi, secondo quanto riportato dal Barcellona ...

Commenta per primo Ousmane Dembélé si èe l'intervento per rimettere a posto la dislocazione del tendine del suo ginocchio è andato ...sotto la supervisione dello staff medico del. ...E in effetti ilha giàdiverse trattative per la prossima stagione. In primis l'arrivo di Sergio Aguero ma anche quello annunciato pochi giorni fa di Memphis Depay. Il prossimo ...Ousmane Dembelé “è stato operato con successo” dopo l’infortunio al tendine del bicipite femorale del ginocchio destro riportato con la nazionale francese durante la fase a gironi di Euro 2020, in fat ...Ousmane Dembelè sarà costretto a stare lontano dai campi di gioco per almeno quattro mesi, secondo quanto riportato dal Barcellona ...