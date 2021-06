Nihon Falcom | quattro titoli in arrivo

(Di domenica 27 giugno 2021) NIS America è felice di annunciare chediarriveranno in Occidente per la gioia di tutti gli amanti dei JRPG IJRPG dellain questione saranno The Legend of Heroes: Trails from Zero, The Legend of Heroes: Trails to Azure, The Legend of Heroes: Trails into Reverie e The Legend of Nayuta: Boundless Trails. Ma vediamo un po’ meglio di che cosa si tratta! Quando arriveranno idiQuesto quartetto di leggendari JRPG saranno disponibili per PS4, Nintendo ...

Durante una recente livestream, NIS America ha confermato che quattro titoli della serie diarriveranno in occidente: The Legend of Heroes: Trails from Zero , The Legend of Heroes: Trails to Azure , The Legend of Heroes: Trails into Reverie e The Legend of Nayuta: Boundless ...L'Epic Games Store ha apparentemente pubblicato diverse localizzazioni in inglese imminenti per la serie "Trails" in vista di un evento per il 40 ° anniversario didomani. Ora sono ...TLoH: Trails into Reverie arriverà in occidente, per quanto con un notevole ritardo di 3 anni rispetto all'uscita giapponese datata 2020 ...NIS America ha annunciato che quattro dei titoli di Nihon Falcom arriveranno in Occidente, tra cui Trails to Azure e Trails From Zero.