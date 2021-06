Moroni trionfa all'Harbour: battuto Coria in finale (Di domenica 27 giugno 2021) Prima vittoria in un torneo Challenger per Gian Marco Moroni, che trionfa all'Harbour di Milano trovando il primo successo in carriera contro un top 100: 6 - 3 6 - 2 a Federico Coria, numero 89 della ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 giugno 2021) Prima vittoria in un torneo Challenger per Gian Marco, cheall'di Milano trovando il primo successo in carriera contro un top 100: 6 - 3 6 - 2 a Federico, numero 89 della ...

Advertising

fra_sessa : RT @Gazzetta_it: Moroni trionfa all’Harbour: battuto Coria in finale - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Moroni trionfa all’Harbour: battuto Coria in finale - Gazzetta_it : Moroni trionfa all’Harbour: battuto Coria in finale -

Ultime Notizie dalla rete : Moroni trionfa Moroni trionfa all'Harbour: battuto Coria in finale Prima vittoria in un torneo Challenger per Gian Marco Moroni, che trionfa all'Harbour di Milano trovando il primo successo in carriera contro un top 100: 6 - 3 6 - 2 a Federico Coria, numero 89 della classifica Atp e testa di serie numero uno del ...

Challenger Milano 2021, Moroni si aggiudica il torneo: Coria sconfitto in due set in finale L'azzurro Gian Marco Moroni trionfa nell' Aspria Tennis Cup, torneo Challenger Atp disputato sui campi in terra battuta dell' Aspria Harbour Club di Milano . Il ventitreenne romano, entrato in tabellone grazie ad una ...

Moroni trionfa all’Harbour: battuto Coria in finale La Gazzetta dello Sport Challenger Milano 2021, Moroni si aggiudica il torneo: Coria sconfitto in due set in finale Challenger Milano 2021, l'italiano Gian Marco Moroni si aggiudica il torneo: l'argentino Federico Coria viene sconfitto in due set in finale ...

TENNIS: TORNEO MILANO. TRIONFA IL ROMANO MORONI MILANO (ITALPRESS) - Gian Marco Moroni ha fatto suo oggi l'Aspria Tennis Cup - Trofeo BCS, challenger Atp (montepremi 44.820 euro) disputato sui campi in terra battuta dell'Aspria Harbour Club di Mila ...

Prima vittoria in un torneo Challenger per Gian Marco, cheall'Harbour di Milano trovando il primo successo in carriera contro un top 100: 6 - 3 6 - 2 a Federico Coria, numero 89 della classifica Atp e testa di serie numero uno del ...L'azzurro Gian Marconell' Aspria Tennis Cup, torneo Challenger Atp disputato sui campi in terra battuta dell' Aspria Harbour Club di Milano . Il ventitreenne romano, entrato in tabellone grazie ad una ...Challenger Milano 2021, l'italiano Gian Marco Moroni si aggiudica il torneo: l'argentino Federico Coria viene sconfitto in due set in finale ...MILANO (ITALPRESS) - Gian Marco Moroni ha fatto suo oggi l'Aspria Tennis Cup - Trofeo BCS, challenger Atp (montepremi 44.820 euro) disputato sui campi in terra battuta dell'Aspria Harbour Club di Mila ...