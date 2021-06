Federico Chiesa | l’intervista perfetta in inglese diventa virale video

(Di domenica 27 giugno 2021) Calcio L’uomo ‘Azzurro’ del momento sfoggia una brillante intervista in: il filmatoPubblicato su 27 Giugno 2021 Dopo la partita tra Italia e Austria,to l’uomo del momento. Il 23enne ha sbloccato il match (ottavi di finale di Euro 2021), con un gol da fuoriclasse nel primo tempo supplementare, al minuto novantacinque, facendo esplodere di gioia il popolo ‘azzurro’ (la partita si è conclusa 2 a 1 a favore della Nazionale italiana)., però, non ha rubato la scena a tutti soltanto sul rettangolo verde, ...

Il 2 luglio a Monaco di Baviera gli Azzurri affronteranno la vincente della sfida tra Belgio e Portogalloin gol all'Europeo 25 anni dopo suo padre Enrico: "L'allenatore ci dice ...E KULUSEVSKI INTOCCABILI - La Juventus deve ripartire dae Dejan Kulusevski e per questo Allegri sa che dalla metàcampo in su dovrà prevedere l'utilizzo di un modulo con le due ...Erano forti i timori sulla direzione di gara dell’inglese Taylor di Italia-Austria. Questa, almeno, è l’interpretazione dell’ex arbitro Luca Marelli, che nella sua analisi su Youtube promuove a pieni ...Federico Chiesa è stato l’eroe della partita tra Austria e Italia ad Euro2020. Ecco come ha commentato la vittoria sui social Il gol nei supplementari di Italia Austria lo ha fatto diventare l’eroe de ...