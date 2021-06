Bandiere arcobaleno sequestrate ai tifosi olandesi a Budapest. La Uefa: “Non le abbiamo vietate noi” (Di domenica 27 giugno 2021) La Uefa ha chiarito di essere favorevole all’esibizione di simboli arcobaleno all’interno degli stadi in cui si giocano gli Europei dopo il caos esploso tra i tifosi olandesi a Budapest, a cui erano state ritirate le Bandiere con i colori della comunità Lgbtqi+. I fan della squadra giunti nella capitale ungherese in occasione del match Olanda-Repubblica Ceca, che si giocherà questa sera, intendevano manifestare alla Puskas Arena il loro dissenso verso la legge ungherese accusata di discriminare gli omosessuali. L’Olanda aveva ritenuto la Uefa responsabile del sequestro, ma ... Leggi su tpi (Di domenica 27 giugno 2021) Laha chiarito di essere favorevole all’esibizione di simboliall’interno degli stadi in cui si giocano gli Europei dopo il caos esploso tra i, a cui erano state ritirate lecon i colori della comunità Lgbtqi+. I fan della squadra giunti nella capitale ungherese in occasione del match Olanda-Repubblica Ceca, che si giocherà questa sera, intendevano manifestare alla Puskas Arena il loro dissenso verso la legge ungherese accusata di discriminare gli omosessuali. L’Olanda aveva ritenuto laresponsabile del sequestro, ma ...

HuffPostItalia : 'Bandiere arcobaleno vietate a Budapest'. L'Olanda accusa Uefa, Uefa accusa Orban - rtl1025 : ?? 'La #Uefa ha informato oggi la federazione dell'#Ungheria che simboli con colori arcobaleno non sono politici e c… - fanpage : L'Uefa ha detto no alla proposta di illuminare l'esterno dell'Allianz Arena di Monaco con i colori della bandiera a… - peppe844 : RT @HuffPostItalia: 'Bandiere arcobaleno vietate a Budapest'. L'Olanda accusa Uefa, Uefa accusa Orban - DRossecco : RT @giubekka: 'Non è stato vietato alcun simbolo coi colori arcobaleno nella fan zone di Budapest'. Ma la polizia sequestra le bandiere ai… -