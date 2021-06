Terremoto di magnitudo 4 a Strasburgo | È il decimo provocato da test geotermici di un' azienda

(Di sabato 26 giugno 2021) Le due scosse didi4 e 2 avvertite stamane nell’area metropolitana disono dovuti aiavvenuti nella centrale alsaziana di Fornoche, un’impresa francese specializzata in energie rinnovabili. Lo riferisce Renass, l’istituto transalpino per l’osservazione sismologica.Iavviati lo scorso ottobre prevedono l’iniezione nel suolo di acqua ad alta pressione e hanno già causato dieci terremoti.

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto magnitudo

Sisma profondo 8 km Ilsi è originato ad una profondità di 8 km . Secondo quanto affermato dai media internazionali, il sisma di questa mattina, quello dipunto 4, è stato ...... Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato stamattina alle 5 a Strasburgo, in Francia. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano, il sisma ha avuto ipoce ...