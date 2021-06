Il Milan fa la spesa in Premier League: doppio colpo in attacco (Di sabato 26 giugno 2021) Batshuayi del Chelsea è la nuova idea offensiva del Milan, che potrebbe aggiungersi all’arrivo in squadra di Giroud. É evidentemente sempre più complicato per il Milan arrivare a Giroud, anche perché passano i giorni e non si registrano grossi risvolti. Per tale ragione sempre in casa Chelsea, la società ha posto gli occhi su Batshuayi, da acquistare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 giugno 2021) Batshuayi del Chelsea è la nuova idea offensiva del, che potrebbe aggiungersi all’arrivo in squadra di Giroud. É evidentemente sempre più complicato per ilarrivare a Giroud, anche perché passano i giorni e non si registrano grossi risvolti. Per tale ragione sempre in casa Chelsea, la società ha posto gli occhi su Batshuayi, da acquistare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Milan spesa Con l'offerta giusta Leao e Hauge ai saluti. E grazie a Krunic e Castillejo, tesoro da 50 milioni La cerimonia d'inizio del mercato è fissata per giovedì prossimo, primo luglio: al via ufficiale delle trattative il Milan arriverà con il carrello già riempito. Il club rossonero ha fatto spesa in Francia con Maignan, investimento da quindici milioni totali, bonus compresi. E ha poi fatto scorte in difesa, dove ha ...

Ci bastan poche briciole... ... volenti o nolenti, arriverà ad essere realizzata, il Nostro Milan sarà collocato subito dopo il Real Madrid anche se con un parco giocatori nettamente inferiore: 431 milioni di spesa in soli ...

