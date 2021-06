‘Cavalleria’ e ‘Pagliacci’ riaccendono l’opera all’Arena di Verona (Di venerdì 25 giugno 2021) Gli intrecci amorosi, le passioni struggenti, la tensione drammatica e la vendetta finale. E’ stata la grande tradizione dell’opera italiana a inaugurare la 98esima Opera Festival dell’Arena di Verona, nel potentissimo dittico verista Cavalleria rusticana – Pagliacci, dirette dal maestro Marco Armiliato. Una scelta coraggiosa e per questo rivelatasi vincente dove regia, costumi, luci – firmate interamente del comparto artistico areniano – sono risultate perfettamente intrecciate alle scenografie digitali realizzate in collaborazione con D-wok nei 400mq di ledwall che hanno fatto da cornice allo spettacolo. Alcune scelte sono state davvero particolari, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 giugno 2021) Gli intrecci amorosi, le passioni struggenti, la tensione drammatica e la vendetta finale. E’ stata la grande tradizione delitaliana a inaugurare la 98esima Opera Festival dell’Arena di, nel potentissimo dittico verista Cavalleria rusticana – Pagliacci, dirette dal maestro Marco Armiliato. Una scelta coraggiosa e per questo rivelatasi vincente dove regia, costumi, luci – firmate interamente del comparto artistico areniano – sono risultate perfettamente intrecciate alle scenografie digitali realizzate in collaborazione con D-wok nei 400mq di ledwall che hanno fatto da cornice allo spettacolo. Alcune scelte sono state davvero particolari, ...

Advertising

StraNotizie : 'Cavalleria' e 'Pagliacci' riaccendono l'opera all'Arena di Verona - GiulioBrusati : RT @arenaliveweb: Nella prima serata, martedì 27 luglio, andrà in onda su @Rai3 “Cavalleria Rusticana”; il 2° appuntamento, martedì 3 agost… - arenaliveweb : Nella prima serata, martedì 27 luglio, andrà in onda su @Rai3 “Cavalleria Rusticana”; il 2° appuntamento, martedì 3… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Cavalleria Rusticana & Pagliacci e L'Aida: doppia inaugurazione all'Verona di Verona - TgrRaiVeneto : Con Pippo Baudo e Antonio Di Bella tre prime serate per raccontare Cavalleria, Pagliacci, Aida. Alleanza culturale… -