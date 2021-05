Amministrative: il centro destra stringe sui candidati (Di lunedì 24 maggio 2021) AGI – La riunione è fissata per le 17,30. I rappresentanti degli enti locali del centrodestra si vedranno a Montecitorio negli uffici dei gruppi della Lega e dopo mesi torneranno a vedersi anche i leader della coalizione. Salvini, Meloni e Tajani dovranno sbrogliare la matassa delle candidature nelle città più importanti dove si andrà al voto. Per ora l'accordo di massima tra le forze politiche dell'alleanza è sui comuni sotto i 15 mila abitanti ma soprattutto su Roma e Milano non c'è ancora alcuna convergenza dopo la decisione di Bertolaso e Albertini di non scendere in campo. Entrerà nel vivo la partita sulla Capitale. Fratelli d'Italia dovrebbe mettere sul tavolo ufficialmente l'opzione Michetti, il professore di diritto e avvocato, nonché opinionista di ‘Radio radio'. Ipotesi però invisa dall'azzurro Gasparri (“Non appoggeremo – ha ribadito oggi ... Leggi su agi (Di lunedì 24 maggio 2021) AGI – La riunione è fissata per le 17,30. I rappresentanti degli enti locali delsi vedranno a Montecitorio negli uffici dei gruppi della Lega e dopo mesi torneranno a vedersi anche i leader della coalizione. Salvini, Meloni e Tajani dovranno sbrogliare la matassa delle candidature nelle città più importanti dove si andrà al voto. Per ora l'accordo di massima tra le forze politiche dell'alleanza è sui comuni sotto i 15 mila abitanti ma soprattutto su Roma e Milano non c'è ancora alcuna convergenza dopo la decisione di Bertolaso e Albertini di non scendere in campo. Entrerà nel vivo la partita sulla Capitale. Fratelli d'Italia dovrebbe mettere sul tavolo ufficialmente l'opzione Michetti, il professore di diritto e avvocato, nonché opinionista di ‘Radio radio'. Ipotesi però invisa dall'azzurro Gasparri (“Non appoggeremo – ha ribadito oggi ...

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative centro Come il centrodestra si sta autodistruggendo ... che tuttavia sembra spopolare soprattutto al sud e al centro, mentre il nord appare ancora ... messa a rischio anche dalle trattative sulle candidature per le amministrative di ottobre. Nelle ...

Verso le amministrative, Grosseto al Centro lancia quattro incontri: 'Un progetto comune per la città' In vista delle prossime elezioni amministrative la politica grossetana ha finora parlato solo di ipotesi di candidature, di nomi, ... A dichiararlo, in un comunicato, è l'associazione Grosseto al Centro .

Rieti, elezioni amministrative. L'asse Pd-M5S spacca il centrosinistra Il campo progressista si prepara alle elezioni comunali di Rieti , è aperta la discussione sul candidato o sugli eventuali candidati che ...

