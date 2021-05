"Spogliarello in diretta nazionale". Delirio Maneskin in mutande sul palco: imbarazzo Rai e panico in regia | Guarda (Di domenica 23 maggio 2021) "Ma che meraviglia". Cristiano Malgioglio rimane in mutande in diretta per celebrare la vittoria dei Maneskin all'Eurovision Song Contest e Carolina Di Domenico, su Rai1, non può che commentare impotente lo Spogliarello imprevisto e imprevedibile, sperando che l'esuberante cantautore pugliese non arrivi fino in fondo. Gabriele Corsi e Malgy, d'altronde, l'avevano promesso. I due conduttori hanno commentato la serata di Rotterdam in diretta su Rai1, registrando prima con una punta di amarezza il "tradimento" di Paesi amici come San Marino e Albania, che non hanno premiato nel televoto la rockband romana di Zitti e buoni ("Incidente diplomatico", preannunciano), quindi hanno esultato quando la Slovenia a sorpresa ha votato in massa per Damiano David e soci. La classifica vedeva l'Italia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) "Ma che meraviglia". Cristiano Malgioglio rimane ininper celebrare la vittoria deiall'Eurovision Song Contest e Carolina Di Domenico, su Rai1, non può che commentare impotente loimprevisto e imprevedibile, sperando che l'esuberante cantautore pugliese non arrivi fino in fondo. Gabriele Corsi e Malgy, d'altronde, l'avevano promesso. I due conduttori hanno commentato la serata di Rotterdam insu Rai1, registrando prima con una punta di amarezza il "tradimento" di Paesi amici come San Marino e Albania, che non hanno premiato nel televoto la rockband romana di Zitti e buoni ("Incidente diplomatico", preannunciano), quindi hanno esultato quando la Slovenia a sorpresa ha votato in massa per Damiano David e soci. La classifica vedeva l'Italia ...

Advertising

ningi1989 : Io ancora ferma a zia Malgy che fa lo spogliarello in diretta nazionale come una Ferilli qualsiasi dinanzi allo scu… - clarilmr : #chiaraferragni #ESC2021 #ESCita #Eurovision il prossimo anno ci sarà l’Eurovision in Italia, immaginate uno spogli… - bvdofrosex : Abbiamo ottenuto la vittoria dei Måneskin, la versione senza censura e il bacio tra Thomas e Damiano in diretta int… - Simon196_cm : Malgioglio però poteva risparmiarsi lo spogliarello in diretta eh... Ne facevamo anche a meno????????????! #Eurovision #Escita2021 - Marmellinda : RT @bagnotrash: NON LO SPOGLIARELLO DI MALGIOGLIO IN DIRETTA COI MUTANDONI GRAZIE DIO DEL TRASH ???? #Eurovision #escita -