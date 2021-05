Inter, Ausilio: “Scudetto diverso dagli altri, mi sento protagonista al 100%” (Di domenica 23 maggio 2021) “Ho fatto parte della famiglia Moratti, ho avuto la fortuna di vincere tanto ma ho vissuto anche tanti anni difficili ma di costruzione”. Così il ds dell’Inter Piero Ausilio è Intervenuto ai microfoni di Inter TV in occasione dell’assegnazione ufficiale dello Scudetto 2020/2021. “E’ stato un lungo progetto e abbiamo goduto quest’anno anche degli anni di sacrificio. Questo Scudetto è qualcosa di diverso, mi sento protagonista al 100% di questo titolo che è arrivato non per caso ma dopo anni di costruzione. Finalmente abbiamo potuto coronare tanti anni di sacrificio. Non dimentichiamo che questi ragazzi stanno giocando inInterrottamente dal post lockdown – ha detto – . Hanno giocato in Nazionale dopo ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) “Ho fatto parte della famiglia Moratti, ho avuto la fortuna di vincere tanto ma ho vissuto anche tanti anni difficili ma di costruzione”. Così il ds dell’Pierovenuto ai microfoni diTV in occasione dell’assegnazione ufficiale dello2020/2021. “E’ stato un lungo progetto e abbiamo goduto quest’anno anche degli anni di sacrificio. Questoè qualcosa di, mialdi questo titolo che è arrivato non per caso ma dopo anni di costruzione. Finalmente abbiamo potuto coronare tanti anni di sacrificio. Non dimentichiamo che questi ragazzi stanno giocando inrottamente dal post lockdown – ha detto – . Hanno giocato in Nazionale dopo ...

