Alberto Angela: chi sono i figli Riccardo, Edoardo e Alessandro (Di domenica 23 maggio 2021) Nato a Parigi l’8 aprile 1962, Alberto Angela vanta un curriculum accademico sterminato, una interminabile lista di riconoscimenti e onorificenze e parla fluentemente italiano, inglese, francese, curdo e swahili. Della vita privata di Alberto Angela non sappiamo molto, lui stesso ha precisato più di una volta di tenere molto alla privacy dei suoi affetti. Sappiamo però che è sposato con la moglie Monica dal 1993 e che la coppia ha tre figli maschi, uguali identici al papà: Riccardo, il primogenito nato 1998, Edoardo, classe 1999, e Alessandro, l’ultimo arrivato e il più coccolato, nato nel 2004. Tra i pochi dettagli che abbia mai rivelati sulla propria vita privata, c’è la routine mattutina della famiglia Angela, che è molto unita: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Nato a Parigi l’8 aprile 1962,vanta un curriculum accademico sterminato, una interminabile lista di riconoscimenti e onorificenze e parla fluentemente italiano, inglese, francese, curdo e swahili. Della vita privata dinon sappiamo molto, lui stesso ha precisato più di una volta di tenere molto alla privacy dei suoi affetti. Sappiamo però che è sposato con la moglie Monica dal 1993 e che la coppia ha tremaschi, uguali identici al papà:, il primogenito nato 1998,, classe 1999, e, l’ultimo arrivato e il più coccolato, nato nel 2004. Tra i pochi dettagli che abbia mai rivelati sulla propria vita privata, c’è la routine mattutina della famiglia, che è molto unita: ...

Advertising

martina_mendola : RT @vvcate: Per l'Eurovision2022 non dimenticatevi di Alberto Angela che parla 5 lingue e porta i voti anche degli Etruschi. #maneskin #ESC… - La_Scomoda : RT @vvcate: Per l'Eurovision2022 non dimenticatevi di Alberto Angela che parla 5 lingue e porta i voti anche degli Etruschi. #maneskin #ESC… - vvcate : Per l'Eurovision2022 non dimenticatevi di Alberto Angela che parla 5 lingue e porta i voti anche degli Etruschi.… - CorriereCitta : Alberto Angela: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, libri, Ulisse - Umbria24 : Alberto Angela racconta Assisi, Francesco e Chiara con Ulisse su Rai 1 -