Narcotizzata con un caffé e violentata allo stage: in manette imprenditore farmaceutico (Di sabato 22 maggio 2021) a Milano durante uno stage di lavoro. Ha narcotizzato una giovane studentessa, ne ha abusato e poi ha scattato alcune fotografie per documentare il fatto. P er questo un è stato arrestato. Ad eseguire ... Leggi su leggo (Di sabato 22 maggio 2021) a Milano durante unodi lavoro. Ha narcotizzato una giovane studentessa, ne ha abusato e poi ha scattato alcune fotografie per documentare il fatto. P er questo un è stato arrestato. Ad eseguire ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Milano, narcotizzata con un caffé e violentata allo stage: in manette imprenditore farmaceutico - leggoit : #Milano, narcotizzata con un caffé e violentata allo stage: in manette imprenditore farmaceutico - Stron9erAnnA : Quindi sei un fallimento anche tu visto che nessuna donna capace di intendere e volere e non narcotizzata, farebbe… - Tru_Visioner : RT @aldoolaf81: Quella di ieri sera era una squadra narcotizzata, senza linfa vitale. Non ho visto uno dei nostri andare a litigare con gli… - ThegameFabio : RT @aldoolaf81: Quella di ieri sera era una squadra narcotizzata, senza linfa vitale. Non ho visto uno dei nostri andare a litigare con gli… -