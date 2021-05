Giulia De Lellis debutta alla conduzione | sta per partire il suo nuovo programma Love Island

(Di sabato 22 maggio 2021)in televisionedi untelevisivo l’influencerDe. La conosciutissima beniamina delle giovani ragazze, che ha costruito la sua notorietà tra Uomini e Donne e l’intensa attività sui social, è pronta a condurre. Il reality game di Discovery sta persui canali di Discovery+ e Real Time.DeUn po’ come era successo a lei quando seduta sulle sedie del conosciutoideato e condotto da Maria De Filippi, anche i ragazzi e le ragazze che prenderanno parte asperano di trovare l’amore in tv. ...

Devittima ignara di un evento che l'ha particolarmente colpita. 'Da loro non si scappa' la reazione a caldo.Deè una delle principali influencer presenti in Italia. ...Deè una delle modelle e influencer più amate e seguite in Italia. La romana è divenuta famosa grazie alla partecipazione a Uomini e Donne , programma condotto da Maria De Filippi su ...Esordisce come conduttrice Giulia De Lellis in un reliaty game che metterà al centro l'amore. Un gruppo formato da ragazzi e ragazze cercherà di trovare l'amore a Love Island.La modella e influencer Giulia De Lellis finisce nella 'trappola' de Le Iene: "Me l'hanno fatta brutta", cos'è successo ...