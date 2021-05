Amici, tutto finito tra Deddy e Rosa? Le prove non lasciano dubbi (Di sabato 22 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Amici è finito da poco ma una delle coppie sembra già essere giunta al capolinea: le prove sembrano non mentire. E’ da poco finita la nuova edizione del talent show di Canale Cinque che ha incoronato come vincitrice la ballerina Giulia cha ha battuto in finale Sangiovanni. A colpire però negli ultimi giorni sono dei Leggi su youmovies (Di sabato 22 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.da poco ma una delle coppie sembra già essere giunta al capolinea: lesembrano non mentire. E’ da poco finita la nuova edizione del talent show di Canale Cinque che ha incoronato come vincitrice la ballerina Giulia cha ha battuto in finale Sangiovanni. A colpire però negli ultimi giorni sono dei

Advertising

IlContiAndrea : #Maneskin favoriti per la vittoria: “Siamo amici, questa è la nostra forza”. Scaletta, canzoni e curiosità: tutto q… - teatrolafenice : ?? «C’è molta gente che non crede in nulla, e che ha paura di tutto. La paura non ha mai portato nessuno alla vetta… - bambinogesu : Genitori, fratelli, nonni e amici sono i nostri migliori alleati nel percorso di cura. La famiglia è al centro di t… - em_eraldsea : RT @IlContiAndrea: #Eurovision 2021, #Maneskin favoriti per la vittoria secondo i bookmakers. #Malta e #Francia tentano il colpaccio. “Siam… - IlContiAndrea : #Eurovision 2021, #Maneskin favoriti per la vittoria secondo i bookmakers. #Malta e #Francia tentano il colpaccio.… -