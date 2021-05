“Un passo dal cielo 7” si farà? Le indiscrezioni sulla nuova stagione (Di venerdì 21 maggio 2021) Chiude con numeri da record la serie di Raiuno “Un passo dal cielo”, arrivata alla sesta stagione. La fiction con protagonista Daniele Liotti, con la sua ultima puntata, ha raggiunto 5.246.000 milioni di spettatori e il 24,09% di share, vincendo la sfida della prima serata di ieri giovedì 20 maggio 2021. E tanti si chiedono: “Un passo dal cielo 7” si farà? L’interprete di Francesco Neri, sembra ottimista, anche se non ha voluto annunciare nulla di sicuro. leggi anche l’articolo —> Enrico Ianniello confessa un insolito aneddoto del suo passato: «A 16 anni volevo farmi prete» “Un passo dal cielo” porta in dote a mamma Rai 5.246.000 milioni di spettatori: la serie ha ottenuto il 24,09% di share aggiudicandosi la sfida della prima serata di ieri. La ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Chiude con numeri da record la serie di Raiuno “Undal”, arrivata alla sesta. La fiction con protagonista Daniele Liotti, con la sua ultima puntata, ha raggiunto 5.246.000 milioni di spettatori e il 24,09% di share, vincendo la sfida della prima serata di ieri giovedì 20 maggio 2021. E tanti si chiedono: “Undal7” si? L’interprete di Francesco Neri, sembra ottimista, anche se non ha voluto annunciare nulla di sicuro. leggi anche l’articolo —> Enrico Ianniello confessa un insolito aneddoto del suo passato: «A 16 anni volevo farmi prete» “Undal” porta in dote a mamma Rai 5.246.000 milioni di spettatori: la serie ha ottenuto il 24,09% di share aggiudicandosi la sfida della prima serata di ieri. La ...

