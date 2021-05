Salvini-Meloni | tutta la verità | un sondaggio svela chi vince tra i due e dove

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 21 maggio 2021) Quali sono davvero i rapporti di forza tra Giorgiae Matteo? Se lo stanno chiedendo ripetutamente, in queste settimane, tanto gli esponenti dei rispettivi partiti politici quanto gli elettori di centrodestra, che assistono all’ormai apertissima sfida tra i due per la leadership della coalizione. Con tanto di ripicche continue, come la fermezza della Lega nel non cedere, per mesi, la presidenza del Copasir a Fratelli d’Italia, nonostante le ripetute sollecitazioni. E con le bordate disull’operato del governo Draghi, sostenuto dal Carroccio, con successiva candidatura: “Sono pronta a governare il Paese”. A scatenare la guerra intestinata tra i due sono stati, ovviamente, i sondaggi. Quelli che un tempo vedevano la Lega primo partito per distacco del nostro Paese, salvo poi iniziare un ...