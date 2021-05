Radicalità e concretezza per ricomporre i divari

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta la più grande sfida di questi decenni. La pandemia ha apportato un’enorme trasformazione sociale, nell’economia, nell’abitare, nella democrazia e il Recovery Plan ci offre la possibilità di ridisegnare la società italiana impugnando finalmente la grande questione delle diseguaglianze mai realmente contrastate, un fenomeno che anzi è cresciuto vertiginosamente negli ultimi anni, andando a collocare l’Italia al terzo posto per tasso dida reddito dopo Lituania e Lettonia (fonte OCSE 2018, Paesi Area Euro). Il tema dell’accessibilità, alla casa, ai trasporti, al turismo, non riguarda solo la redistribuzione delle ricchezze, che deve essere applicata a partire dalla tassa di successione rivolta alla Dote Giovani sostenuta da Gianni Cuperlo e Fabrizio Barca e rilanciata in questi giorni dal Segretario Pd Enrico ...