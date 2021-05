Marchisio consiglia i giovani | «Entrate in punta di piedi in prima squadra | poi…»

(Di venerdì 21 maggio 2021) Claudioha parlato dopo aver ricevuto il Premio Gentleman alla carriera Claudioha ricevuto il “Premio Gentleman” alla carriera. Le sue dichiarazioni. LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUS NEWS 24 PREMIO – «Sono premi che fanno un enorme piacere, soprattutto per quanto dato in campo e fuori al campo. Un consiglio ai più? Entrare indiin, ascoltare i più grandi e rispettare le gerarchie, impegnandosi ogni giorno al massimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Claudio Marchisio ha ricevuto il "Premio Gentleman" alla carriera: ecco le dichiarazioni dell'ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio ha ricevuto il "Premio Gentleman" alla carriera. Le sue dic ...