Aka7even parla della collaborazione con Tancredi ad un brano del disco (Di venerdì 21 maggio 2021) La collaborazione con Tancredi Non è stato il vincitore di Amici 20, ma Aka7even può ritenersi ampiamente soddisfatto. Il cantante è cresciuto tanto durante il percorso nella scuola più famosa d’Italia e merito è anche non solo del suo talento e voglia di imparare, ma anche delle tante strigliate della coach Anna Pettinelli, la quale L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 21 maggio 2021) LaconNon è stato il vincitore di Amici 20, mapuò ritenersi ampiamente soddisfatto. Il cantante è cresciuto tanto durante il percorso nella scuola più famosa d’Italia e merito è anche non solo del suo talento e voglia di imparare, ma anche delle tante strigliatecoach Anna Pettinelli, la quale L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Marshmellos_ : RT @INYOUREYESZ4YN: Sto piangendo nessuno parla più di lui praticamente da quando sono crollate le torri gemelle e fa pure la lista della s… - sophia23s1 : “È la panchina che mi parla” #Amici20 #aka7even - chiamanga : @mikele_c2004 @randomtweeets5 Non è la prima volta che parla di Aka7even... - INYOUREYESZ4YN : 'Sto piangendo nessuno parla più di lui praticamente da quando sono crollate le torri gemelle e fa pure la lista de… - yellowsss7 : RT @adestrainalto: Sto singhiozzando e tremando come una scema Black mi ha distrutta, forse perché parla un po' troppo di me ???? #aka7eveno… -