Tutte le statistiche su Whatsapp – aggiornamento 2021 (Di giovedì 20 maggio 2021) Whatsapp è stato lanciato ufficialmente nel novembre 2009 come servizio di app di chat per iOS. In questo articolo vediamo insieme Tutte le statistiche più importanti e più curiose sulla chat più utilizzata al mondo! Nell’agosto 2010, Whatsapp ha rilasciato un’app per gli utenti Android. Successivamente, ci sono voluti solo 4 anni perché l’app di messaggistica raggiungesse un traguardo di 200 milioni di utenti attivi mensili. Grazie alla crescente popolarità di Whatsapp, Facebook ha acquisito Whatsapp nel 2014 per $ 19 miliardi, oltre 12 volte superiore alla valutazione di Whatsapp dell’anno precedente. Oggi, Whatsapp ha più di 2 miliardi di utenti attivi mensilmente a livello globale. Ed è classificata tra le app di messaggistica mobile più popolari ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 20 maggio 2021)è stato lanciato ufficialmente nel novembre 2009 come servizio di app di chat per iOS. In questo articolo vediamo insiemelepiù importanti e più curiose sulla chat più utilizzata al mondo! Nell’agosto 2010,ha rilasciato un’app per gli utenti Android. Successivamente, ci sono voluti solo 4 anni perché l’app di messaggistica raggiungesse un traguardo di 200 milioni di utenti attivi mensili. Grazie alla crescente popolarità di, Facebook ha acquisitonel 2014 per $ 19 miliardi, oltre 12 volte superiore alla valutazione didell’anno precedente. Oggi,ha più di 2 miliardi di utenti attivi mensilmente a livello globale. Ed è classificata tra le app di messaggistica mobile più popolari ...

G_d_P_ : RT @ImperAdrian10: Alex #Caruso stanotte: 14 PTS 3 REB 2 AST 3 STL 1 BLK 50 FG% 66.7 3P% A tutto ciò bisogna aggiungere tutte le piccole… - ImperAdrian10 : Alex #Caruso stanotte: 14 PTS 3 REB 2 AST 3 STL 1 BLK 50 FG% 66.7 3P% A tutto ciò bisogna aggiungere tutte le pic… - MichelaG60 : #SkyBaseball Certo che tutte le statistiche che ho menzionato prima per trovare il posto giusto di Tatis nel lineup… - dallaAallaZip : Per prepararsi al #gp di Monaco, uno dei più affascinanti della stagione, vi proponiamo tutte le statistiche e i re… - pozzoDgiacobbe : Sulla pagina del nostro sito dedicata al #5xMille ci sono tutte le informazioni su come devolvere il proprio contri… -