PGA Championship 2021, Molinari si ritira per un problema alla schiena (Di giovedì 20 maggio 2021) Brutta notizia per l’Italia a poche ore dall’inizio del PGA Championship 2021. Francesco Molinari dà, infatti, forfait per un problema alla schiena che gli impedirà quindi di partecipare alla 103esima edizione della competizione che si disputerà dal 20 al 23 maggio a Kiawah Island. A darne l’annuncio è lo stesso golfista tramite un post sul suo profilo Instagram. “Purtroppo mi sono dovuto ritirare questa mattina per un problema alla schiena durante il riscaldamento. Spero di risolvere il problema e tornare al più presto in campo. Grazie a tutti del tifo comunque!”, il testo del messaggio di Molinari. Di seguito, il post originale. Visualizza questo post ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Brutta notizia per l’Italia a poche ore dall’inizio del PGA. Francescodà, infatti, forfait per unche gli impedirà quindi di partecipare103esima edizione della competizione che si disputerà dal 20 al 23 maggio a Kiawah Island. A darne l’annuncio è lo stesso golfista tramite un post sul suo profilo Instagram. “Purtroppo mi sono dovutore questa mattina per undurante il riscaldamento. Spero di risolvere ile tornare al più presto in campo. Grazie a tutti del tifo comunque!”, il testo del messaggio di. Di seguito, il post originale. Visualizza questo post ...

