Nuovi MacBook, Mac Pro e iMac in arrivo nel 2021: probabili specifiche tecniche e date di uscita – SpecialeVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 20 maggio 2021) Tramite un recente report di Bloomberg abbiamo scoperto tutte le novità riguardanti i MacBook, gli iMac, il Mac Pro in arrivo nella seconda metà del 2021 e nel prossimo anno.. A poche settimane dall’importante evento WWDC 2021 nel quale ci attendono succose novità hardware e software provenienti dal mondo Apple, sono emerse delle interessanti anticipazioni riguardo i computer Mac in arrivo quest’anno. Il dettagliatissimo report pubblicato dall’affidabile Mark Gurman su Bloomberg ha rivelato numerosi dettagli tecnici e costruttivi dei prossimi computer di Apple. In particolare sono stati svelati i modelli in arrivo nei seguenti mesi, tra i quali troviamo due … Speciali giochiRead More L'articolo Nuovi MacBook, Mac Pro e ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 20 maggio 2021) Tramite un recente report di Bloomberg abbiamo scoperto tutte le novità riguardanti i, gli, il Mac Pro innella seconda metà dele nel prossimo anno.. A poche settimane dall’importante evento WWDCnel quale ci attendono succose novità hardware e software provenienti dal mondo Apple, sono emerse delle interessanti anticipazioni riguardo i computer Mac inquest’anno. Il dettagliatissimo report pubblicato dall’affidabile Mark Gurman su Bloomberg ha rivelato numerosi dettagli tecnici e costruttivi dei prossimi computer di Apple. In particolare sono stati svelati i modelli innei seguenti mesi, tra i quali troviamo due … Speciali giochiRead More L'articolo, Mac Pro e ...

infoitscienza : Nuovi MacBook, Mac Pro e iMac in arrivo nel 2021: probabili specifiche tecniche e date di uscita - melablog : Stanno per arrivare i nuovi Mac M2. Air, Pro, mini e Mac Pro monster con 128 core grafici. Ecco tutte le novità pre… - HDblog : RT @HDblog: Nuovi MacBook Pro, Air, Mini e Mac Pro in arrivo: Bloomberg svela i piani di Apple - infoitscienza : Nuovi MacBook Pro, Air, Mini e Mac Pro in arrivo: Bloomberg svela i piani di Apple - moaiamorfo : @PieroPontra @Android Si parla di nuovi #MacBook Pro (sarà tutto touchbar, per la goduria di @robertomele89). Se zi… -