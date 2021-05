(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Nel decreto Sostegni bis, che l'esecutivo sta per approvare, ci sono moltissimedi Forza Italia, le stesse che erano contenute nei documenti che abbiamo prodotto anche prima di far parte di questo governo, quando eravamo all'opposizione. Siamo”. Lo ha affermato Roberto, capogruppo di Forza Italia alla Camera, nel corso di una conferenza stampa organizzata dal movimento azzurro sul decreto Sostegni bis. “Siamo felici del fatto -ha aggiunto- che su 40 miliardi dell'ultimo scostamento, ben 25 miliardi siano destinati alle imprese, ai lavoratori autonomi, ai professionisti, ai commercianti, ai ristoratori. Abbiamo deciso di far parte di questo Governo proprio con l'intento di dare voce alla parte del Paese meno garantita e che più ha subito gli effetti della pandemia. Oggi diamo ...

Advertising

TV7Benevento : Dl Sosteni bis: Occhiuto, 'soddisfatti per sì a proposte Fi'... -

Ultime Notizie dalla rete : Sosteni bis

Il Sole 24 ORE

ROMA - E' entrato in vigore oggi il nuovo Decretomesso a punto dal governo Draghi per distribuire 32 miliardi di aiuti alle imprese, ai ...74 nonche' ai soggetti di cui all'articolo 162 -...ROMA - E' entrato in vigore oggi il nuovo Decretomesso a punto dal governo Draghi per distribuire 32 miliardi di aiuti alle imprese, ai ...74 nonche' ai soggetti di cui all'articolo 162 -...Ma il decreto, ribattezzato «Imprese, lavoro e professioni», che il governo dovrebbe approvare oggi e che può contare sui 40 miliardi di ulteriore deficit autorizzato dal Parlamento si avvia a diventa ...Roma, 20 mag. (LaPresse) - Le regioni e province autonome possono prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati nell’attività di ...