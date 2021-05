Consiglio dei ministri approva il Dl Sostegni bis

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ildeihato il decreto legge “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, cosiddetto Dlbis. “Il decretobis è in rampa di lancio e si preannuncia come l’intervento più corposo dall’inizio della pandemia: 15,4 miliardi dedicati ai ristori, che comprendono anche un conguaglio a fine anno in base ai risultati di bilancio effettivi, altre quattro mensilità di Reddito di Emergenza, 100 milioni dedicati esclusivamente alle attività colpite dalle chiusure, 500 milioni di euro ai Comuni per sostenere le famiglie in difficoltà alimentare e nel pagamento di bollette e affitti, a fianco di tante altre misure utili ad accompagnare il Paese fuori dall’emergenza”. Lo dichiarano in una ...

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio dei

I nuovi interventi " spiega il Mims in una nota " integrano le importanti disposizioni già presenti nel decreto legge approvato dalMinistri a marzo per sostenere i settori che hanno ...Vitamina G e' realizzato nell'ambito del programma GenerAzioniGiovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostengo della Presidenza delMinistri - Dipartimento per la ...Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, il cosiddetto "Sostegni bis". Tra le misure, un nuovo welfare per i lavorato ...(Teleborsa) - Esonero per gli autotrasportatori dal contributo obbligatorio all'Autorità di regolazione dei trasporti per il 2021, trentacinque milioni al Comune di Genova per interventi ...