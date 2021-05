Piazza San Carlo: caso Amato, al via l'udienza preliminare (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si è aperta oggi l'udienza preliminare per il caso di Marisa Amato, la donna di 64 anni che la sera nel 3 giugno 2017, nel centro di Torino, fu travolta dalla folla in fuga da Piazza San Carlo. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si è aperta oggi l'per ildi Marisa, la donna di 64 anni che la sera nel 3 giugno 2017, nel centro di Torino, fu travolta dalla folla in fuga daSan. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Piazza San Piazza San Carlo: caso Amato, al via l'udienza preliminare Si è aperta oggi l'udienza preliminare per il caso di Marisa Amato, la donna di 64 anni che la sera nel 3 giugno 2017, nel centro di Torino, fu travolta dalla folla in fuga da Piazza San Carlo. Il procedimento riguarda due medici, uno in servizio all'ospedale Maria Vittoria e l'altro alle Molinette, i quali, secondo la ricostruzione della procura, quando alla paziente ...

