Lecce-Venezia (giovedì 20 maggio, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ritorno dei playoff di serie B e il Lecce di Corini è chiamato a rimontare lo svantaggio subito nella gara di andata contro il Venezia di Zanetti. Per i salentini falsa partenza nella gara d’andata, ma c’è tempo e modo di recuperare; la squadra tuttavia sembra essersi spenta tutto insieme ed essere incapace di macinare InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ritorno dei playoff di serie B e ildi Corini è chiamato a rimontare lo svantaggio subito nella gara di andata contro ildi Zanetti. Per i salentini falsa partenza nella gara d’andata, ma c’è tempo e modo di recuperare; la squadra tuttavia sembra essersi spenta tutto insieme ed essere incapace di macinare InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

VeneziaFC_IT : Venezia 1-0 Lecce (Forte 47’) #ArancioNeroVerde ?????? - infobetting : Lecce-Venezia (giovedì 20 maggio, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - TUTTOB1 : Verso Lecce-Venezia, il doppio ex Giuliatto: 'Penso che i giallorossi possano farcela' - ParmaLiveTweet : Altri crociati - Ricci guarda dalla panchina la vittoria del suo Venezia contro il Lecce - GRiarso : @calledope Mentirei se dicessi che ne so granché, ma ho seguito qualcosa del Venezia e caratterialmente è un genera… -