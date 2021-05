Curriculum dello Studente | 2 maturandi su 3 sono contrari | “È discriminatorio”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 66% degli intervistati da Skuola.net non vede di buon occhio la novità dell’esame di Stato 2021: il motivo di tale ostilità, per la metà di loro, è che ilnon metterebbe sullo stesso piano tutti i candidati. Intanto, sul nuovo strumento del MI la confusione regna sovrana. A poche settimane dal via degli esami oltre 1 su 3 non ha idea di come funzioni, 1 su 7 ne ignora l’esistenza. L'articolo .

Stiamo parlando delStudente, un documento in più a disposizione delle commissioni per valutare il percorso degli alunni ma anche degli studenti, per presentarsi a un futuro ...Nuove opportunità lavorative per la stagione estiva 2021. Il Parco NazionaleStelvio seleziona personale da assumere nei mesi di luglio e agosto per la gestione di ... allegando il...Secondo un sondaggio di Skuola.net, il 66% dei maturandi non vede di buon occhio la novità dell’esame di Stato perché non metterebbe sullo stesso piano tutti i candidati ...Manca meno di un mese all'inizio dell'Esame di Stato. In attesa di definire gli ultimi dettagli del protocollo di sicurezza, dal ministero arriva un chiarimento in merito all'elaborato nelle disciplin ...