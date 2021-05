Bando contributi soggiorni estivi ex Ipost: in scadenza il 21 maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Bando di concorso, che attribuisce contributi per soggiorni estivi, in favore degli iscritti al Nuovo Fondo Mutualità ex Ipost, in scadenza il 21 maggio. L’Inps per il 2021 mette a disposizione per gli iscritti al Nuovo Fondo di Mutualità, per un capitale di almeno mille euro, 200 contributi per soggiorni estivi effettuati presso alberghi, bed and breakfast, case vacanza, agriturismo, affittacamere, campeggi, liberamente scelti e situati esclusivamente sul territorio nazionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 maggio 2021)di concorso, che attribuisceper, in favore degli iscritti al Nuovo Fondo Mutualità ex, inil 21. L’Inps per il 2021 mette a disposizione per gli iscritti al Nuovo Fondo di Mutualità, per un capitale di almeno mille euro, 200pereffettuati presso alberghi, bed and breakfast, case vacanza, agriturismo, affittacamere, campeggi, liberamente scelti e situati esclusivamente sul territorio nazionale. L'articolo .

