Virginia Saba la compagna di Di Maio sono la più felice al mondo

Leggi su people24.myblog

(Di martedì 18 maggio 2021)da due anni è ladi Luigi Di: il ministro degli Esteri, atteso domani a Parigi per partecipare alla Conferenza Internazionale sul Sudan su delega del Presidente del Consiglio, evidentemente riesce sempre a trovare il tempo per dimostrare il suo amore facendole arrivare un bouquet di fiori per del resto, è