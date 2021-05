Oggi lo chiama “grande Maestro”, ma Salvini definì Battiato “piccolo uomo” (Di martedì 18 maggio 2021) “‘Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te…’ Una preghiera, un ricordo e una canzone per il grande Maestro, Franco Battiato”. Così Matteo Salvini ha voluto ricordare, con un post pubblicato su tutti i suoi canali social, il cantautore che si è spento, nella notte, nella sua casa di Milo (in provincia di Catania). Il leader della Lega, come tutto il mondo della politica, si è stretto nel ricordo di Battiato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Salvini (@matteoSalviniofficial) In passato, però, il rapporto tra i due non fu dei più idilliaci e l’attuale segretario del Carroccio arrivò a definire il cantautore siciliano perfino “piccolo uomo”. Ma quel ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) “‘Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te…’ Una preghiera, un ricordo e una canzone per il, Franco”. Così Matteoha voluto ricordare, con un post pubblicato su tutti i suoi canali social, il cantautore che si è spento, nella notte, nella sua casa di Milo (in provincia di Catania). Il leader della Lega, come tutto il mondo della politica, si è stretto nel ricordo di. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo(@matteoofficial) In passato, però, il rapporto tra i due non fu dei più idilliaci e l’attuale segretario del Carroccio arrivò a definire il cantautore siciliano perfino “”. Ma quel ...

Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - itinagli : Realizzare le riforme è decisivo. Non possiamo dare l'idea che quando c'è da prendere i soldi siamo compatti e ci d… - pisto_gol : Il Napoli che travolge l’Udinese ha un leader e un capitano: si chiama Lorenzo Insigne, il suo talento indiscutibil… - magdulka64 : RT @neXtquotidiano: Oggi lo chiama “grande Maestro”, ma #Salvini definì #Battiato “piccolo uomo” - Sweet_Danger_ : RT @myfacepancake: oggi esce il teaser di Butter e son confusa : è una canzone che si chiama Burro e che dovrebbe essere la nuova hit esti… -