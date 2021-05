Corsport | la scintilla tra De Laurentiis e Gattuso non è mai scoccata

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 18 maggio 2021) De. Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano scrive che La, tra Adl e, non è mai seriamente, neanche nei giorni delle chiacchierate del rinnovo, e poi alcuni confronti dialettici hanno allargato le distanze. La Champions servirà per salutarsi con reciproca soddisfazione e ognuna ne avrà per sé. E ricorda: Dalla sconfitta del Bentegodi del 24 gennaio a oggi in 20 partite (compreso il recupero con la Juve) il Napoli ha conquistato 42 punti di una squadra nella qualesi è potuto specchiare, pure gioiosamente. Il «Bentegodi», a modo suo, è uno spartiacque, è la spaccatura interna tra De, è il sospetto di aver smarrito il proprio capitale umano, quasi irrimediabilmente: è un 3-1 ...