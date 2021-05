Nicola: “Belotti diffidato? Se scenderà in campo, saprà gestirsi. E’ un giocatore esperto” (Di lunedì 17 maggio 2021) Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio all’Olimpico, gara in cui servirà un punto per blindare definitivamente la tanto agognata salvezza. Ci potrebbe essere un occhio di riguardo per Andrea Belotti, diffidato, che in caso di giallo salterebbe la gara clou contro il Benevento: “E’ un giocatore esperto, che rappresenta un’importanza per noi. Se scenderà in campo, saprà gestirsi. Sicuramente scenderà in campo la formazione migliore possibile, contando anche su chi subentrerà”. Foto: sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 17 maggio 2021) Davide, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio all’Olimpico, gara in cui servirà un punto per blindare definitivamente la tanto agognata salvezza. Ci potrebbe essere un occhio di riguardo per Andrea, che in caso di giallo salterebbe la gara clou contro il Benevento: “E’ un, che rappresenta un’importanza per noi. Sein. Sicuramenteinla formazione migliore possibile, contando anche su chi subentrerà”. Foto: sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

infoitsport : Torino, Nicola: «Meritiamo la salvezza. Belotti è importante per noi» - Mediagol : #Lazio-#Torino, Nicola: 'Meritiamo la salvezza, vi spiego il nostro problema. I tifosi e Belotti...'… - MurgiaClaudia : RT @Cuore_Toro: #Nicola: 'Meritiamo la salvezza. #Belotti è importante per noi' - Cuore_Toro : #Nicola: 'Meritiamo la salvezza. #Belotti è importante per noi' - sportface2016 : #TorinoBenevento, le parole di #Nicola in conferenza stampa -