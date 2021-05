Gazzetta: Gattuso e Commisso hanno un accordo per due milioni netti a stagione (Di lunedì 17 maggio 2021) “Gattuso si è promesso alla Fiorentina” scrive la Gazzetta dello Sport, parlando di accordo verbale tra il tecnico calabrese e Commisso Si parla di un contratto biennale per una cifra vicina ai due milioni netti a stagione. Ma prima dell’ok definitivo Gattuso vuole capire quale sarà il progetto, la stessa richiesta che aveva per il Napoli. E proprio ieri il tecnico ha avuto una dimostrazione dell’attuale organico dei viola Gattuso ha visto con i suoi occhi quanto dovrà lavorare se accetterà l’offerta dei dirigenti viola. Tre le uniche certezze per la prossima stagione, scrive ancora la Gazzetta, c’è Vlahovic La stella serba non si tocca. E’ il pupillo del presidente e, naturalmente, piace molto a ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 maggio 2021) “si è promesso alla Fiorentina” scrive ladello Sport, parlando diverbale tra il tecnico calabrese eSi parla di un contratto biennale per una cifra vicina ai due. Ma prima dell’ok definitivovuole capire quale sarà il progetto, la stessa richiesta che aveva per il Napoli. E proprio ieri il tecnico ha avuto una dimostrazione dell’attuale organico dei violaha visto con i suoi occhi quanto dovrà lavorare se accetterà l’offerta dei dirigenti viola. Tre le uniche certezze per la prossima, scrive ancora la, c’è Vlahovic La stella serba non si tocca. E’ il pupillo del presidente e, naturalmente, piace molto a ...

Advertising

adrien_tanza : RT @Gazzetta_it: #Napoli #Spalletti in pole per il dopo #Gattuso Ma De Laurentiis ha altri tre nomi pronti... - firenzeviola_it : GAZZETTA, Gattuso si è promesso alla Fiorentina - zazoomblog : Gazzetta – Che festa nello spogliatoio del Napoli ecco cosa ha fatto Gattuso - #Gazzetta #festa #nello… - zazoomblog : Gazzetta: chissà quanta amarezza c’è in Gattuso nel voler-dover lasciare il Napoli - #Gazzetta: #chissà #quanta… - CalcioNapoli24 : -