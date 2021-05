Calcio: Dybala festeggia i 100 gol con la Juve comprando una Lamborghini (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. - (Adnkronos) - Paulo Dybala per festeggiare i 100 gol con la maglia della Juventus ha comprato una Lamborghini Aventador S Roadster. Con questa macchina "è stato amore a prima vista. Ho aspettato qualche anno prima di acquistarla; sono molto grato, per me è un onore e un privilegio poterla avere -ha dichiarato il numero 10 bianconero al sito dell'azienda emiliana-. Una Lamborghini deve assolutamente essere gialla. È di grande impatto, cosa che adoro, e riesco a identificarmi completamente con lei: è giovane e scatena emozioni forti sia allo sguardo sia alla guida". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. - (Adnkronos) - Pauloperre i 100 gol con la maglia dellantus ha comprato unaAventador S Roadster. Con questa macchina "è stato amore a prima vista. Ho aspettato qualche anno prima di acquistarla; sono molto grato, per me è un onore e un privilegio poterla avere -ha dichiarato il numero 10 bianconero al sito dell'azienda emiliana-. Unadeve assolutamente essere gialla. È di grande impatto, cosa che adoro, e riesco a identificarmi completamente con lei: è giovane e scatena emozioni forti sia allo sguardo sia alla guida".

