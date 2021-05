Intervista a Natalia Aspesi, una che dice “sta zitto” agli uomini (Di domenica 16 maggio 2021) Il primo giorno che la chiamo, Natalia Aspesi mi dice: “Ma io sono una matta, perché vuol parlare con me?”. Il secondo giorno: “Ho in tutto – mi faccia controllare l’orologio – due minuti: le bastano?”. Il terzo: “Ha ragione, ieri le avevo detto di chiamare alle diciotto, ma me ne sono dimenticata. Ora mi sto mettendo in ghingheri per uscire. Non se la prenda”. Il quarto, finalmente, è quello buono: “Se mi annoia, però, chiudo: la avverto”. A novantadue anni, Natalia Aspesi è ancora irresistibile. Da un po’ di tempo, si è messa in polemica con il nuovo femminismo e le battaglie che porta avanti, il più delle volte riuscendo – ecco la ragione della sua irresistibilità – a conquistare due cose molto difficili da ottenere scrivendo: far ridere, e far discutere. Alla fine della settimana ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 maggio 2021) Il primo giorno che la chiamo,mi: “Ma io sono una matta, perché vuol parlare con me?”. Il secondo giorno: “Ho in tutto – mi faccia controllare l’orologio – due minuti: le bastano?”. Il terzo: “Ha ragione, ieri le avevo detto di chiamare alle diciotto, ma me ne sono dimenticata. Ora mi sto mettendo in ghingheri per uscire. Non se la prenda”. Il quarto, finalmente, è quello buono: “Se mi annoia, però, chiudo: la avverto”. A novantadue anni,è ancora irresistibile. Da un po’ di tempo, si è messa in polemica con il nuovo femminismo e le batte che porta avanti, il più delle volte riuscendo – ecco la ragione della sua irresistibilità – a conquistare due cose molto difficili da ottenere scrivendo: far ridere, e far discutere. Alla fine della settimana ...

