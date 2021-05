Gaza, Borrell annuncia un vertice Ue per martedì. Israele colpisce la casa del leader di Hamas (Di domenica 16 maggio 2021) vertice straordinario in Ue previsto per martedì 18 maggio. Josep Borrell, alto rappresentante per la politica estera, ha convocato un incontro tra ministri degli Esteri dell’Unione europea «in considerazione dell’escalation in corso tra Israele e Palestina e del numero inaccettabile di vittime civili». «Ci coordineremo – ha scritto su Twitter – e discuteremo di come l’Ue può contribuire al meglio per porre fine all’attuale violenza». May 16, 2021 I fatti della notte L’esercito israeliano ha colpito la casa del leader di Hamas Yahya Sinwar a Khan Yunis, nel sud di Gaza, che, stando a quanto dichiarato dai militari, fungeva da quartier generale militare. Sinwar non era a casa al momento dell’attacco. Nelle prime ore di oggi, ... Leggi su open.online (Di domenica 16 maggio 2021)straordinario in Ue previsto per18 maggio. Josep, alto rappresentante per la politica estera, ha convocato un incontro tra ministri degli Esteri dell’Unione europea «in considerazione dell’escalation in corso trae Palestina e del numero inaccettabile di vittime civili». «Ci coordineremo – ha scritto su Twitter – e discuteremo di come l’Ue può contribuire al meglio per porre fine all’attuale violenza». May 16, 2021 I fatti della notte L’esercito israeliano ha colpito ladeldiYahya Sinwar a Khan Yunis, nel sud di, che, stando a quanto dichiarato dai militari, fungeva da quartier generale militare. Sinwar non era aal momento dell’attacco. Nelle prime ore di oggi, ...

