Scudo penale per gli Operatori Sanitari. Giuliano (UGL Salute): «Finalmente ci siamo, norma di civiltà che tutela i nostri eroi». (Di sabato 15 maggio 2021) L’approvazione in Senato di un emendamento all’articolo 3 del Decreto Legge 44/2021 apre le porte allo Scudo penale per gli Operatori Sanitari impegnati nella lotta al Covid-19. “Finalmente ci siamo” dichiara il Segretario Nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano. “Ci troviamo di fronte a una norma – prosegue il sindacalista – che metterà in sicurezza tutti quei professionisti eroi che in questi mesi si sono trovati a combattere, con coscienza e diligenza, contro un nemico sconosciuto. La responsabilità penale verrà limitata alla sola colpa grave per i casi accaduti durante il periodo della pandemia. Nel contenuto dell’emendamento viene specificato che il grado della colpa sarà valutato tenendo ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) L’approvazione in Senato di un emendamento all’articolo 3 del Decreto Legge 44/2021 apre le porte alloper gliimpegnati nella lotta al Covid-19. “ci” dichiara il Segretario Nazionale della UGLGianluca. “Ci troviamo di fronte a una– prosegue il sindacalista – che metterà in sicurezza tutti quei professionistiche in questi mesi si sono trovati a combattere, con coscienza e diligenza, contro un nemico sconosciuto. La responsabilitàverrà limitata alla sola colpa grave per i casi accaduti durante il periodo della pandemia. Nel contenuto dell’emendamento viene specificato che il grado della colpa sarà valutato tenendo ...

