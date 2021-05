Sara Cardin | «La determinazione è la mia forza | sono una che non molla mai»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 15 maggio 2021) Nulla è impossibile per chi è nato con uno spirito guerriero. Individua un obiettivo e lo insegue fino a raggiungerlo, incontra un ostacolo e trova la determinazione per superarlo, avverte una debolezza e attinge all’innata forza interiore. Chi è dotato di questa preziosa “scintilla”, che brilla di fronte alle sfide più impossibili, ha sempre un’inarrestabile marcia in più. Nella vita, come nello sport.